సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH AT OSMANIA UNIVERSITY

Published : August 25, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 1:03 PM IST

CM Revanth Visits osmania university LIVE : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందర్శించారు. రూ.90 కోట్లతో నిర్మించిన భవనాలకు ప్రారంభోత్సవం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. నూతన వసతి గృహాలు, డిజిటల్​ లైబ్రరీ, రీడింగ్​ రూం భవనాలకు ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభిస్తున్నారు. 20 ఏళ్లలో ఓయూకు వెళ్లి ప్రసంగించిన తొలి సీఎంగా ఆయన ఘనత సాధించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్, యూనివర్సిటీ వీసీ ప్రొఫెసర్ కుమార్, ఆర్ట్స్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ కాశీం, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటన సందర్భంగా విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి, ప్రొఫెసర్లు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని పలు నూతన భవనాలను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 
