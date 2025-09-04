LIVE : కామారెడ్డి జిల్లాలో వరద నష్టంపై సీఎం సమీక్ష సమావేశం - CM REVANTH REDDY LIVE
CM Revanth Reddy Visit Kamareddy District Live : సర్వం కోల్పోయిన కామారెడ్డి జిల్లా వరద బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలువనుంది. జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటిస్తున్నారు. వరద ధాటికి కోతకు గురైన రోడ్లు, వంతెనలు, పంట పొలాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కామారెడ్డి పట్టణంలోని బాధితులతో స్వయంగా మాట్లాడి వారికి భరోసా కల్పిస్తున్నారు. అనంతరం కలెక్టరేట్లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పటిష్ఠ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా బేగంపేట ఎయిర్పోర్టు నుంచి కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలం ఎర్రపహాడ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బయలుదేరి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు ఉన్నారు. జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను సీఎం సందర్శించారు. లింగంపేటలో వరదలకు దెబ్బతిన్న లింగంపల్లి - కుర్దు ఆర్ అండ్ బీ బ్రిడ్జ్ను ముందుగా పరిశీలించనున్నారు. అలాగే బుడిగిడ గ్రామంలో దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో దెబ్బతిన్న రోడ్లు, జీఆర్ కాలనీని సందర్శిస్తున్నారు. అనంతరం కామారెడ్డి ఐడీఓసీలో పోటో ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించి వరద నష్టంపై జిల్లా అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షిస్తున్నారు.
