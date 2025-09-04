LIVE : కామారెడ్డి జిల్లాలో వరద నష్టంపై సీఎం సమీక్ష సమావేశం - CM REVANTH REDDY LIVE

CM Revanth Reddy Visit Kamareddy District Live : సర్వం కోల్పోయిన కామారెడ్డి జిల్లా వరద బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలువనుంది. జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటిస్తున్నారు. వరద ధాటికి కోతకు గురైన రోడ్లు, వంతెనలు, పంట పొలాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కామారెడ్డి పట్టణంలోని బాధితులతో స్వయంగా మాట్లాడి వారికి భరోసా కల్పిస్తున్నారు. అనంతరం కలెక్టరేట్​లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పటిష్ఠ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా బేగంపేట ఎయిర్​పోర్టు నుంచి కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలం ఎర్రపహాడ్​ సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి బయలుదేరి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్​ గౌడ్​, ఎమ్మెల్యే మదన్​మోహన్​రావు ఉన్నారు. జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను సీఎం సందర్శించారు. లింగంపేటలో వరదలకు దెబ్బతిన్న లింగంపల్లి - కుర్దు ఆర్​ అండ్​ బీ బ్రిడ్జ్​ను ముందుగా పరిశీలించనున్నారు. అలాగే బుడిగిడ గ్రామంలో దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో దెబ్బతిన్న రోడ్లు, జీఆర్​ కాలనీని సందర్శిస్తున్నారు. అనంతరం కామారెడ్డి ఐడీఓసీలో పోటో ఎగ్జిబిషన్​ను సందర్శించి వరద నష్టంపై జిల్లా అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి సమీక్షిస్తున్నారు.
