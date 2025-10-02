LIVE : కొండారెడ్డిపల్లిలో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - CM VISIT KONDAREDDYPALLI LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 3:40 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 4:34 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Visit Kondareddypalli Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దసరా పండగ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. దసరా సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లాలోని కొండారెడ్డి పల్లిలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సాయంత్రం అక్కడ జరిగే శమీ పూజ, దసరా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. రాత్రి 8 గంటలకు కొండారెడ్డి పల్లి నుంచి ఆయన సొంతూరు కొడంగల్​కు వెళ్లనున్నారు. అంతకు ముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, తెలంగాణ సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో దసరాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందన్నారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా దసరా జరుపుకుంటామని తెలిపారు. తెలంగాణ సబ్బండ వర్గాల ఐక్యతకు దసరా పండుగ నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అప్రతిహత విజయాలతో రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధించాలని దుర్మమ్మను ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. హైదరాబాద్​లోని లంగర్​హౌస్​లో ఉన్న బాపూ ఘాట్​ వద్ద జరిగిన గాంధీ జయంతి వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొని, గాంధీజీకి నివాళులు సమర్పించారు.

Last Updated : October 2, 2025 at 4:34 PM IST

CM REVANTH REDDY LIVEKONDAREDDYPALLI LIVECM REVANTH VISIT KONDAREDDYPALLIకొండారెడ్డిపల్లి పర్యటనCM VISIT KONDAREDDYPALLI LIVE

