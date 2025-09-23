LIVE : మేడారంలో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - CM REVANTH REDDY VISIT MEDARAM LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 1:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Medaram Tour Live : కోట్లాది భక్తుల ఆరాధ్య దేవతలైన సమ్మక్క సారలమ్మ కొలువైన మేడారం కొత్త మార్పులను సంతరించుకుంటోంది. అభివృద్ధి కోసం చేపట్టే చర్యలను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ముందుగా హైదరాబాద్​ బేగంపేట్​ నుంచి హెలికాప్టర్​లో మేడారానికి చేరుకున్నారు. నేరుగా ఆయన గద్దెల వద్దకు సమ్మక్క సారలమ్మ వెళ్లి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం పూజారులతో సమావేశమయ్యారు. అక్కడ వారిలో మాస్టర్​ ప్లాన్​లో భాగంగా చేపడుతున్న మార్పులపై చర్చిస్తున్నారు. అనంతరం అభివృద్ధికి సంబంధించిన డిజైన్లను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి విడుదల చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం వెంట పంచాయతీరాజ్​ శాఖ మంత్రి సీతక్క ఉండి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రెండేళ్లకోసారి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండగ ఇదే కావడం విశేషం. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : September 23, 2025 at 1:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY VISIT MEDARAMCM REVANTH REDDY LIVECM REVANTH MEDARAM TOURసీఎం రేవంత్​ మేడారం పర్యటనCM REVANTH REDDY VISIT MEDARAM LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.