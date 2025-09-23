LIVE : మేడారంలో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - CM REVANTH REDDY VISIT MEDARAM LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 23, 2025 at 12:44 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 1:09 PM IST
CM Revanth Reddy Medaram Tour Live : కోట్లాది భక్తుల ఆరాధ్య దేవతలైన సమ్మక్క సారలమ్మ కొలువైన మేడారం కొత్త మార్పులను సంతరించుకుంటోంది. అభివృద్ధి కోసం చేపట్టే చర్యలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ముందుగా హైదరాబాద్ బేగంపేట్ నుంచి హెలికాప్టర్లో మేడారానికి చేరుకున్నారు. నేరుగా ఆయన గద్దెల వద్దకు సమ్మక్క సారలమ్మ వెళ్లి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం పూజారులతో సమావేశమయ్యారు. అక్కడ వారిలో మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా చేపడుతున్న మార్పులపై చర్చిస్తున్నారు. అనంతరం అభివృద్ధికి సంబంధించిన డిజైన్లను సీఎం రేవంత్రెడ్డి విడుదల చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం వెంట పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క ఉండి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రెండేళ్లకోసారి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండగ ఇదే కావడం విశేషం. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.