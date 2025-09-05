LIVE : ఖైరతాబాద్ గణేశుడిని దర్శించుకుంటున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH AT KHAIRATABAD GANESH
Published : September 5, 2025
CM Revanth Reddy At Khairatabad Ganesh Live : హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ గణేశ్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందర్శించుకోనున్నారు. ఆయనతో పాటు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, నగర మేయర్ విజయలక్ష్మి రానున్నారు. బడా గణనాథుడిగి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. గణేశ్ నవరాత్రులు మొదలైనప్పటి నుంచి శనివారం వరకు 35 లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కాగా శనివారం ఒక్కరోజే 5 లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనాని పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే రెండు టస్కర్లు అక్కడి చేరుకున్నాయి. మండపం షెడ్ తొలగించేందుకు ఇప్పటికే దర్శనాలు నిలిపివేశారు. గురువారం అర్థరాత్రి నుంచి స్వామి దర్శనాన్ని నిలిపేశారు. దర్శనానికి చివరి రోజు కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. శనివారం ఉదయం ప్రారంభం కానున్న గణనాథుడి శోభయాత్ర మధ్యాహ్నం 2 గంటల్లోపు పూర్తవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.