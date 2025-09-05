LIVE : ఖైరతాబాద్​ గణేశుడిని దర్శించుకుంటున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH AT KHAIRATABAD GANESH

CM Revanth Reddy At Khairatabad Ganesh Live : హైదరాబాద్​లోని ఖైరతాబాద్​ గణేశ్​ను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సందర్శించుకోనున్నారు. ఆయనతో పాటు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​, దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, నగర మేయర్​ విజయలక్ష్మి రానున్నారు. బడా గణనాథుడిగి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. గణేశ్​ నవరాత్రులు మొదలైనప్పటి నుంచి శనివారం వరకు 35 లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కాగా శనివారం ఒక్కరోజే 5 లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు ఖైరతాబాద్​ గణేశ్​ నిమజ్జనాని పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే రెండు టస్కర్లు అక్కడి చేరుకున్నాయి. మండపం షెడ్​ తొలగించేందుకు ఇప్పటికే దర్శనాలు నిలిపివేశారు. గురువారం అర్థరాత్రి నుంచి స్వామి దర్శనాన్ని నిలిపేశారు. దర్శనానికి చివరి రోజు కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. శనివారం ఉదయం ప్రారంభం కానున్న గణనాథుడి శోభయాత్ర మధ్యాహ్నం 2 గంటల్లోపు పూర్తవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

