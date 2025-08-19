LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : August 19, 2025 at 5:29 PM IST
CM Revanth Reddy Pressmeet Live : ఇండీ కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డిని ప్రకటించడం హర్షణీయమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మీడియా సమావేశంలో ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బీజేపీపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దేశంలో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను ఎన్డీఏ దుర్వినియోగం చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. రాజ్యాంగ రక్షణ కోసం పోరాడుతున్న కూటమి ఒకవైపు.. రాజ్యాంగాన్నే రద్దు చేయాలని చూస్తున్న కూటమి మరోవైపు అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డిని గెలిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తెలుగువాడిపై ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇండీ కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డిని ప్రకటించడం హర్షణీయమని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు అంశాలపై మాట్లాడుతున్నారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిని గెలిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తెలుగువాడిపై ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.