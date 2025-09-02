LIVE : వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్మారక అవార్డు కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

Published : September 2, 2025

CM Revanth Reddy Participated in YS Rajasekhara Reddy Memorial Award Program Live : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం, దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సందర్భంగా హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్మారక అవార్డు - 2025 ను ప్రధానం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆయన నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం అవార్డులు ప్రధానం చేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చేసిన సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రేవంత్ గుర్తు చేశారు. తెలుగు ప్రజల సంక్షేమ చరిత్రలో ఆయన సంతకం శాశ్వతమని కొనియాడారు. ప్రజల గుండెల్లో ఇప్పటికీ బతికే ఉన్నారని అన్నారు. హైదరాబాద్​ అభివృద్ధిలో కీలకంగా వ్యవహరించారని తెలిపారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్మారక అవార్డు అందుకున్న వారు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్మారక అవార్డు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

