Updated : May 1, 2025 at 3:17 PM IST

Published : May 1, 2025 at 2:23 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

May Day Celebrations in Telangana Live : 'తెలంగాణ గిగ్, ప్లాట్‌ ఫాం వర్కర్స్‌ సంక్షేమ బిల్లు-2025' త్వరలోనే తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. రవీంధ్ర భారతిలో నిర్వహించిన మే డే కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతున్నారు. కార్మికుల శ్రేయస్సు, సంక్షేమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తుందని తెలిపారు. ‘మే డే’ సందర్భంగా కార్మికులకు సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కార్మికుల కోసం చేస్తున్న పనులు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ప్రజా ప్రభుత్వ పాలనలో అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవ స్ఫూర్తి అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. సింగరేణి కార్మికులకు, దసరా, దీపావళి పండుగలకు ముందే బోనస్‌ చెల్లిస్తున్నట్లు వివరించారు. గల్ఫ్‌ దేశాల్లో పని చేసే తెలంగాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రవాసీ ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. కార్మికులెవరైనా ఆయా దేశాల్లో ఏ కారణంతో మరణించినా వారి కుటుంబ సభ్యులకు రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ చెప్పారు.రవీంద్రభారతిలో మే డే కార్యక్రమం - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం May Day Celebrations in Telangana Live : 'తెలంగాణ గిగ్, ప్లాట్‌ ఫాం వర్కర్స్‌ సంక్షేమ బిల్లు-2025' త్వరలోనే తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. రవీంధ్ర భారతిలో నిర్వహించిన మే డే కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతున్నారు. కార్మికుల శ్రేయస్సు, సంక్షేమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తుందని తెలిపారు. ‘మే డే’ సందర్భంగా కార్మికులకు సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కార్మికుల కోసం చేస్తున్న పనులు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ప్రజా ప్రభుత్వ పాలనలో అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవ స్ఫూర్తి అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. సింగరేణి కార్మికులకు, దసరా, దీపావళి పండుగలకు ముందే బోనస్‌ చెల్లిస్తున్నట్లు వివరించారు. గల్ఫ్‌ దేశాల్లో పని చేసే తెలంగాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రవాసీ ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. కార్మికులెవరైనా ఆయా దేశాల్లో ఏ కారణంతో మరణించినా వారి కుటుంబ సభ్యులకు రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ చెప్పారు.రవీంద్రభారతిలో మే డే కార్యక్రమం - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం

Last Updated : May 1, 2025 at 3:17 PM IST