LIVE : గోదావరి ఫేజ్-2,3 ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : September 8, 2025
Updated : September 8, 2025 at 5:32 PM IST
CM Revanth Reddy Live : హైదరాబాద్ మహానగరంలో తాగునీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగా 20 టీఎంసీల అదనపు నీటిని తరలించడానికి, మూసీ పునరుజ్జీవనంకోసం జంట జలాశయాలను గోదావరి నీటితో నింపడానికి 7,360 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో గోదావరి తాగునీటి సరఫరా పథకం ఫేజ్-2, 3 ప్రాజెక్టుకు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గండిపేట వద్ద శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ తాగునీటి అవసరాలకు అన్ని సోర్సుల నుంచి 580 ఎంజీడీల నుంచి 600 ఎంజీడీల నీటిని జలమండలి సరఫరా చేస్తుంది. 2030వ సంవత్సరం వరకు నీటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని 300 ఎంజీడీల అదనపు జలాలను సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గోదావరి నుంచి 30 టీఎంసీల నీరు వాడుకునే వెసులుబాటు ఉండటంతో అదనపు జలాల కోసం గోదావరి ప్రాజెక్టు ఫేజ్-2,3 లను రూపకల్పన చేసింది. 2027 సంవత్సరం వరకు హైదరాబాద్ తాగునీటి డిమాండ్ 835 ఎంజీడీలకు పెరుగుతుంది. 2047 నాటికి ఈ సంఖ్య 1114 ఎంజీడీలుగా ఉన్ననుందని అంచనా. ఈ మేరకు గోదావరి తాగునీటి పథకం పై దృష్టి సారించి పనులు ప్రారంభించనుంది. గోదావరి తాగునీటి సరఫరా పథకం ఫేజ్-2, 3 ప్రాజెక్టుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Last Updated : September 8, 2025 at 5:32 PM IST