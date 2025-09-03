LIVE : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - REVANTH INAUGURATES INDIRAMMA HOUSE
Published : September 3, 2025 at 4:09 PM IST
CM Revanth Inaugurated Indiramma Houses Live : ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం అమలులో మరో కీలక ముందడుగుకు సర్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవానికి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వేదికైంది. పథకం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. చంద్రుగొండ మండలం బెండాలపాడులో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ పథకాన్ని 2024 మార్చి 11న భద్రాచలం వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. సీతారాముల వారి చెంతనే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నమూనాను విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు ఆదే జిల్లాలో ఇళ్లను ప్రారంభించారు దామరచర్ల సమీపంలో బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. పేదింటి కళ నేరవేరడంతో లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఉదయం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం, అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రుగొండ మండలం బెండాలపాడు చేరుకున్నారు.