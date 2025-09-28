LIVE : ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH REDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 28, 2025 at 1:17 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 1:29 PM IST
CM Revanth Inaugurated Bharat Future City Live : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణంలో మరో అడుగు పడింది. ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ భవనంతోపాటు రావిర్యాల నుంచి ఆమనగల్ వరకు గ్రీన్ ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్డుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశారు. సుమారు 765 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో దాదాపు 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళిక చేస్తోంది. మూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 7 మండలాలు, 56 రెవిన్యూ గ్రామాల పరిధిలో ఫ్యూచర్ సిటీ విస్తరించనుంది. ప్రపంచ బ్యాంకు, జపాన్ అంతర్జాతీయ సహకార సంస్థ- జికా వంటి సంస్థలు అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం పంచుకుంటున్నాయి. దేశంలో మొట్టమొదటి నెట్-జీరో స్మార్ట్ సిటీగా దిద్దాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఫ్యూచర్ సిటీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు ఆలస్యం కాకుండా.. సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అమలు చేయనున్నారు. భవన నిర్మాణం, లే అవుట్లు, పారిశ్రామిక అనుమతుల వంటి అన్ని రకాల క్లియరెన్సు F.C.D.A కార్యాలయంలోనే లభించనున్నాయి. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు.