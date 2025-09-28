LIVE : బతుకమ్మ కుంటను లాంఛనంగా ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - CM REVANTH REDDY LIVE

CM Revanth Inaugurated Bathukamma Kunta Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇవాళ అంబర్​పేట నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. బాగ్​ అంబర్​పేటలో రూ.7.15 కోట్ల వ్యయంతో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన బతుకమ్మ కుంటను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈనెల 26న జరగాల్సిన బతుకమ్మకుంట ప్రారంభోత్సవాన్ని భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వం ఇవాళ్టికి వాయిదా వేసింది. సాయంత్రం 4 గంటలకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి బతుకమ్మ కుంట తలుపులు తెరిచి మహిళలను బతుకమ్మ ఉత్సవాలకు ఆహ్వానించారు. హైకోర్టులో పోరాడి కబ్జాదారుల చెర నుంచి బతుకమ్మకుంటను విడిపించిన హైడ్రా, 5 నెలల్లోనే ఆ ప్రాంత రూపురేఖలను మార్చేసింది. హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​ ఆధ్వర్యంలో బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్​ టెక్నాలజీ సంస్థ బతుకమ్మకుంటను పునరుద్ధరించింది. హైదరాబాద్​లో వంద శాతం మురుగు నీరు శుద్ధి చేసే లక్ష్యంతో ఎస్​టీపీల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన 5 మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రాలను కూడా సీఎం ప్రారంభించారు. ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు పరిధిలోని 39 ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్థానిక సంస్థలు, గ్రామాల్లో ఎస్టీపీలు నిర్మించడానికి 972 ఎంఎల్​డీల సామర్థ్యంతో మరో 39 ఎస్టీపీలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు.

