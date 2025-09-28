LIVE : బతుకమ్మ కుంటను లాంఛనంగా ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : September 28, 2025 at 7:01 PM IST
Updated : September 28, 2025 at 8:20 PM IST
CM Revanth Inaugurated Bathukamma Kunta Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. బాగ్ అంబర్పేటలో రూ.7.15 కోట్ల వ్యయంతో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన బతుకమ్మ కుంటను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈనెల 26న జరగాల్సిన బతుకమ్మకుంట ప్రారంభోత్సవాన్ని భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వం ఇవాళ్టికి వాయిదా వేసింది. సాయంత్రం 4 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బతుకమ్మ కుంట తలుపులు తెరిచి మహిళలను బతుకమ్మ ఉత్సవాలకు ఆహ్వానించారు. హైకోర్టులో పోరాడి కబ్జాదారుల చెర నుంచి బతుకమ్మకుంటను విడిపించిన హైడ్రా, 5 నెలల్లోనే ఆ ప్రాంత రూపురేఖలను మార్చేసింది. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఆధ్వర్యంలో బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థ బతుకమ్మకుంటను పునరుద్ధరించింది. హైదరాబాద్లో వంద శాతం మురుగు నీరు శుద్ధి చేసే లక్ష్యంతో ఎస్టీపీల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన 5 మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రాలను కూడా సీఎం ప్రారంభించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలోని 39 ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్థానిక సంస్థలు, గ్రామాల్లో ఎస్టీపీలు నిర్మించడానికి 972 ఎంఎల్డీల సామర్థ్యంతో మరో 39 ఎస్టీపీలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు.