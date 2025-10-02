LIVE : కొండారెడ్డిపల్లిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దసరా వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 7:05 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reddy Dussehra Celebrations in Kondareddypalli : దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లాలోని స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి చేరుకున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి గ్రామస్థులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ముఖ్యమంత్రికి గజమాల వేసి పూలవర్షం కురిపించారు. కొండారెడ్డిపల్లిలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో సీఎం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సాయంత్రం శమీ పూజ, దసరా ఉత్సవాల్లో రేవంత్‌రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.  రాత్రి 8 గంటలకు కొండారెడ్డిపల్లి నుంచి కొడంగల్ వెళ్లనున్నారు. అంతకు ముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, తెలంగాణ సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో దసరాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందన్నారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా దసరా జరుపుకుంటామని తెలిపారు. తెలంగాణ సబ్బండ వర్గాల ఐక్యతకు దసరా పండుగ నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అప్రతిహత విజయాలతో రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధించాలని దుర్మమ్మను ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. హైదరాబాద్​లోని లంగర్​హౌస్​లో ఉన్న బాపూ ఘాట్​ వద్ద జరిగిన గాంధీ జయంతి వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొని, గాంధీజీకి నివాళులు సమర్పించారు.

CM REVANTH REDDYDUSSEHRA CELEBRATIONSCM REVANTH REDDY

