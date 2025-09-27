LIVE : శిల్పారామంలో టూరిజం కాంక్లేవ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TOURISM CONCLAVE AT SHILPARAMAM
September 27, 2025
Tourism Conclave At Shilparamam in Hyderabad : ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ మాదాపూర్ సమీపంలోని శిల్పారామంలో టూరిజం కాంక్లేవ్ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలు సంస్థలకు ప్రభుత్వం అవార్డులు ప్రకటించింది. విజేతలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ అవార్డులను అందిస్తున్నారు. టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఉన్న రామోజీ గ్రూప్ రెండు విభాగాల్లో అవార్డులను గెలుచుకుంది. కార్యక్రమానికి రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్. కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వివరిస్తున్నారు. హైదరాాబాద్ను అంతర్జాతీయ నగరంగా మార్చాలన్న తమ సంకల్పంలో భాగంగా టూరిజం రంగానికి కూడా పెద్ద పీట వేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. శిల్పారామంలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వా చూద్దాం.