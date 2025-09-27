LIVE : శిల్పారామంలో టూరిజం కాంక్లేవ్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TOURISM CONCLAVE AT SHILPARAMAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tourism Conclave At Shilparamam in Hyderabad : ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్​ మాదాపూర్​ సమీపంలోని శిల్పారామంలో టూరిజం కాంక్లేవ్‌ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలు సంస్థలకు ప్రభుత్వం అవార్డులు ప్రకటించింది. విజేతలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ అవార్డులను అందిస్తున్నారు. టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఉన్న రామోజీ గ్రూప్‌ రెండు విభాగాల్లో అవార్డులను గెలుచుకుంది. కార్యక్రమానికి రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్. కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వివరిస్తున్నారు. హైదరాాబాద్​ను అంతర్జాతీయ నగరంగా మార్చాలన్న తమ సంకల్పంలో భాగంగా టూరిజం రంగానికి కూడా పెద్ద పీట వేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. శిల్పారామంలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వా చూద్దాం.  

 

 

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISM CONCLAVE HYDERABAD LIVETOURISM CONCLAVE AT SHILPARAMAMటూరిజం కాంక్లేవ్‌ సీఎం రేవంత్‌SPECIAL SERVICES IN TOURISM SECTORTOURISM CONCLAVE AT SHILPARAMAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.