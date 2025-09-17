LIVE : ప్రజాపాలన దినోత్సవ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PRAJA PALANA DINOTSAVAM LIVE
Published : September 17, 2025 at 9:55 AM IST
Praja Palana Dinotsavam in Hyderabad Live : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు ప్రజాపాలన దినోత్సవం నిర్వహిస్తోంది. ముందుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గన్పార్క్లో అమరువీరుల స్థూపం వద్ద నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం జాతీయ పతాకం ఎగరవేశారు. పోలీసుల నుంచి గౌరవవందనం స్వీకరించి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుక గురించి ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ పార్టీల నేతలు, ప్రముఖులకు ప్రభుత్వం ఆహ్వాన పత్రాలను పంపించింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ప్రధాన కార్యాలయాలు, విగ్రహాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. ప్రజాపాలన దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు ఉదయం 8 గంటలకు జాతీయ జెండా ఎగరవేసి అనంతరం పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం వారికి ఆదేశాలు జారీచేసింది. జిల్లాల్లో మంత్రులు, సలహాదారులు, ఇతర ప్రముఖులు జాతీయ పతాకం ఎగరవేసి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడీ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.