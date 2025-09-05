LIVE : ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు పురస్కారాల ప్రదానం - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - BEST TEACHERS AWARDEE FUNCTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 1:17 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reddy At Best Teachers Awardee Function : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాలకు ఎంపికైన వారికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పురస్కారాలు అందజేస్తున్నారు. మాదాపూర్‌ శిల్పకళా వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పురస్కారాలను అందజేస్తున్నారు. తెలంగాణలో మొత్తం 120 మంది ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, ఆచార్యులు ‘ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాలు-2025’కు ఎంపికయ్యారు. వారందిరికీ సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వారి సేవలు మరిచిపోలేనివి అన్నారు.వీరిలో పాఠశాల విద్యా శాఖ నుంచి 49, ఇంటర్‌ విద్యాశాఖ నుంచి 11, వర్సిటీల నుంచి 56 మంది, సాంకేతిక విద్యాశాఖ నుంచి నలుగురు ఉన్నారు. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా గురువారం వేర్వేరు జీఓలు జారీ చేశారు. విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి 27 మంది శాశ్వత ఆచార్యులు, మరో 29 మంది అనుబంధ కళాశాలల అధ్యాపకులు అవార్డులు సాధించారు. వీరందరూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు అందుకుంటున్నారు.

