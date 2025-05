Updated : May 1, 2025 at 3:46 PM IST

Published : May 1, 2025 at 12:38 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Chandrababu Nellore District Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నెల్లూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆత్మకూరు ఎస్టీ కాలనీలో పింఛన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం అలాగే ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఆత్మకూరు నియోజకవర్గానికి రెండోసారి వస్తుండటంతో సోమశిల ఆప్రాన్, హైలెవల్‌ కాలువ పనులపై స్పష్టమైన దిశా నిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత మేడే సందర్భంగా భవననిర్మాణ కార్మికులతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహిస్తున్నారు. అనంతరం నేడు 11 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు ప్రారంభించనున్నారు. 14 ఎఫ్ఎఫ్‌సీలు, 25 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఫ్లోటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్సును కూడా ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రజావేదికలో స్థానికులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొంటారు. అనంతరం టిడ్కో గ్రౌండ్​కు చేరుకుని పార్టీ క్యాడర్​తో ముచ్చటిస్తారు. ఆ తర్వాత హెలిప్యాడ్​కు చేరుకుని ఉండవల్లి బయల్దేరనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

