Updated : July 3, 2025 at 11:19 AM IST

Published : July 3, 2025 at 10:59 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Chandrababu Visit Kuppam Live : కుప్పంలో రెండో రోజు చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. బుధవారం నాడు కుప్పం నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. కుప్పాన్ని స్వర్ణ కుప్పంగా మారుస్తామన్నారు. ప్రజలు కులమతాలు చూడకుండా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అభివృద్ధి ఫలితాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. స్వర్ణ కుప్పం ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ.12,093 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను సీం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. 3041 మంది లబ్ధిదారులకు కొత్తగా పింఛన్లు 1387 మంది దివ్యాంగులకు ఉపకరణాలను అందించారు. అనంతరం తుమ్మిశిలో నిర్వహించిన ప్రజావేదిక సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. దేశంలోనే ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా కుప్పాన్ని తయారు చేస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు. 3890 కోట్ల రూపాయలతో హంద్రినీవా పనులు పూర్తి చేస్తున్నామని కుప్పంలో చివరి ఆయకట్టు వరకూ నీళ్లు తీసుకువస్తామన్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే కుప్పం నియోజకవర్గానికి హంద్రీనీవా నీళ్లు పారిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. Chandrababu Visit Kuppam Live : కుప్పంలో రెండో రోజు చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. బుధవారం నాడు కుప్పం నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. కుప్పాన్ని స్వర్ణ కుప్పంగా మారుస్తామన్నారు. ప్రజలు కులమతాలు చూడకుండా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అభివృద్ధి ఫలితాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. స్వర్ణ కుప్పం ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ.12,093 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను సీం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. 3041 మంది లబ్ధిదారులకు కొత్తగా పింఛన్లు 1387 మంది దివ్యాంగులకు ఉపకరణాలను అందించారు. అనంతరం తుమ్మిశిలో నిర్వహించిన ప్రజావేదిక సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. దేశంలోనే ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా కుప్పాన్ని తయారు చేస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు. 3890 కోట్ల రూపాయలతో హంద్రినీవా పనులు పూర్తి చేస్తున్నామని కుప్పంలో చివరి ఆయకట్టు వరకూ నీళ్లు తీసుకువస్తామన్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే కుప్పం నియోజకవర్గానికి హంద్రీనీవా నీళ్లు పారిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

