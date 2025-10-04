LIVE: 'ఆటో డ్రైవర్ సేవలో' పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AUTO DRIVER SEVALO SCHEME
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 11:22 AM IST
CM Chandrababu to launch Auto Driver Sevalo Scheme: కూటమి ప్రభుత్వం మరో కొత్త పథకాన్ని నేటి నుంచి ప్రారంభిస్తోంది. ఆటో, ట్యాక్సీ, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఆర్థికసాయం అందించే ‘ఆటో డ్రైవర్ సేవలో’ పథకాన్ని ఆరంభిస్తోంది. ఒక్కో డ్రైవర్కు ఏడాదికి 15 వేలు చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించనుంది. తొలి ఏడాది 2,90,669 మంది డ్రైవర్లకు రూ.436 కోట్ల మేర వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. వీరిలో ఆటో డ్రైవర్లు 2.64 లక్షల మంది, ట్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లు 20,072 మంది, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లు 6,400 మంది ఉన్నారు. ఈ పథకాన్ని ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజయవాడ సింగ్నగర్లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్నారు.
కేటాయించిన నిధులను నేరుగా డ్రైవర్ల ఖాతాలో ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది. గత ప్రభుత్వం ఆటో డ్రైవర్లకు కేవలం ఏడాదికి 10 వేలు మాత్రమే ఇచ్చింది. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం 50 శాతం పెంచి 15 వేలు ఇస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పథకంలో ఆటో డ్రైవర్లు 2,25,621 మంది, త్రీ వీలర్ ప్యాసింజర్ వాహనాల డ్రైవర్లు 38,576 మంది, మోటార్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు 20,072 మంది, మ్యాక్సి క్యాబ్ డ్రైవర్లు 6,400 మంది ఉన్నారు. విశాఖపట్నం జిల్లాలో అత్యధికంగా 22,955 మంది డ్రైవర్లకు లబ్ధి కలగనుంది. ప్రస్తుతం 'ఆటో డ్రైవర్ సేవలో' పథకం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.