LIVE: విశాఖలో ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ కాన్ఫరెన్స్ - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU VISAKHA VISIT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 10:38 AM IST|
Updated : September 5, 2025 at 11:30 AM IST
1 Min Read
CM Chandrababu Visakhapatnam Tour Live: విశాఖలో ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ కాన్ఫరెన్స్ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఏసీఐఏఎం, భోపాల్ నేషనల్ లా ఇన్స్టిట్యూట్ వర్సిటీలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సదస్సులో గౌరవ అతిథిగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ పి.ఎస్.నరసింహ పాల్గొన్నారు. సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్, విశిష్ట అతిథిగా సీఎం చంద్రబాబు, రాష్ట్ర హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్లు పాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శిగా భోపాల్ నేషనల్ లా ఇన్స్టిట్యూట్ వర్సిటీ వీసీ ఆచార్య ఎస్.సూర్యప్రకాష్, ఆచార్య సూర్యరాజు, చిత్ర రెంటాల నిర్వహణలో సదస్సు సాగనునుంది.
