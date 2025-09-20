LIVE: మాచర్లలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం - పాల్గొన్న చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SWARNANDHRA SWACHH ANDHRA PROGRAM
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025
Updated : September 20, 2025 at 3:27 PM IST
CM Participates in Swarnandhra Swachh Andhra Program: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి నెలా మూడో శనివారం నిర్వహించే స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా నేడు మాచర్లకు వచ్చారు. మాచర్లలో చెరువు పరిసర ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛతా కార్యక్రమం చేపట్టి పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి చెరువు వద్ద చెత్త ఊడ్చారు. అనంతరం పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో మాట్లాడారు. సీఎం పర్యటనలో మంత్రులు గొట్టిపాటి, నారాయణ, ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఎమ్మెల్యే జూలకంటి పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛరథం వాహనాలను సీఎం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. మాచర్ల ప్రజా వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం పరిశీలించారు. మాచర్ల మున్సిపాల్టీలోని స్వయం సహాయ సంఘాలకు చెందిన మహిళలకు 2 కోట్ల విలువైన మైక్రో క్రెడిట్ చెక్కును అందించారు. అనంతరం ప్రజావేదిక నుంచి ప్రజలను ఉద్దేశించి సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తున్నారు. బంగారు కుటుంబాలు, మార్గదర్శులతో సీఎం మాట్లాడనున్నారు. స్వచ్ఛతా కార్యక్రమంలో ఉత్తమ పనితీరు కనబర్చిన మున్సిపల్ కమిషనర్లు, వివిధ పాఠశాలల ప్రతినిధులను ముఖ్యమంత్రి సన్మానించనున్నారు. మధ్యాహ్నం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారు. సాయంత్రం ఉండవల్లి నివాసానికి చేరుకుంటారు. మాచర్లలో స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం