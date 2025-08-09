Essay Contest 2025

LIVE: ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - WORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONS

Published : August 9, 2025 at 12:39 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 2:31 PM IST

WORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONS : ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేసింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు మండలం వంజంగిలో ఇవాళ సీఎం చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివాసీ సోదర సోదరీమణులందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను మైదాన ప్రాంతాలతో సమానంగా అభివృద్ధి చేసి ఆదివాసీల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలన్న లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని వెల్లడించారు. నేడు ఉదయం వంజంగి గ్రామానికి వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు, అక్కడ మోదకొండమ్మను దర్శించుకుంటారు. అనంతరం గ్రామ సావడి వద్ద గిరిజన సంప్రదాయ పండుగలో పాల్గొంటారు. ఆదివాసీల ఇళ్లకు వెళ్లి వారి కష్టానష్టాలను తెలుసుకుంటారు. వంజంగి గ్రామం సమీపంలో కాఫీ తోటలను పరిశీలించనున్న సీఎం చంద్రబాబు, కాఫీ ప్లాంటేషన్‌ పెంపకందారులతో ముచ్చటిస్తారు. లగిశపల్లి కస్తూర్బా విద్యాలయం సమీపంలో బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్న సీఎం, వేదికపై నుంచి గిరిజన ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. సీఎం సమక్షంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి ఎంవోయూలు జరగనున్నాయి. అనంతంర పార్టీ శ్రేణులతో సీఎం చంద్రబాబు విడిగా సమావేశంకానున్నారు. అల్లూరి జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం. 
CM CBN IN TRIBAL DAY CELEBRATIONSWORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONSADIVASI DAY CELEBRATIONS IN APCM CHANDRABABU IN ALLURI DISTRICTWORLD TRIBAL DAY CELEBRATIONS

