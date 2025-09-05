LIVE: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు​, లోకేశ్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM IN TEACHERS DAY PROGRAM

Published : September 5, 2025 at 6:10 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 8:01 PM IST

CM Chandrababu Participated in Teachers Day Program: భావితరాల బంగారు భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న టీచర్లు అందరికి సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తత్వవేత్త, రాజనీతిజ్ఞుడు, ఉపాధ్యాయుడు, భారత మాజీ రాష్ట్రపతి, భారత రత్న డాక్టర్.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళి అర్పిస్తూ జరుపుకునే పండుగ రోజు ఇదని చంద్రబాబు చెప్పారు. పిల్లల్లో విజ్ఞాన జ్యోతులు వెలిగిస్తున్న వారందరికి అభినందనలు తెలుపుతున్నట్లు తెలిపారు. అదే అంకితభావంతో పని చేస్తూ ముందుతరాలకు మీరంతా మార్గదర్శులు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎంతో ఓర్పుతో పాఠాలు చెబుతూ విద్యార్థులను ఉన్నత స్థాయిలో నిలిపే ప్రతి గురువు దైవంతో సమానమని అన్నారు. మన సమాజంలో గురువుకు విశిష్ట స్థానం ఉందని తల్లిదండ్రులు తర్వాత గురువును పూజిస్తామని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తికే వన్నెతెచ్చిన మహనీయుడు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి సందర్భంగా దేశానికి వారు చేసిన సేవలను స్మరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడలో నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం
Last Updated : September 5, 2025 at 8:01 PM IST

