LIVE : కుప్పంలో బహిరంగసభ - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR

CM Chandrababu Kuppam Tour Live : సీఎం చంద్రబాబు నేడు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో పర్యటిస్తున్నారు. కుప్పానికి కృష్ణా జలాలు చేరుకున్న సందర్భంగా పరమ సముద్రంలో కృష్ణా జలాలకు హారతి ఇచ్చారు. ఇన్నాళ్లకు కుప్పం వాసుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరింది. రాయలసీమకు కృష్ణా జలాలు చేరాయి. దీని వెనుక చంద్రబాబు కృషి ఎంతో ఉంది. బీడు భూముల్లో నీళ్లు పారాలనే కలను ఆయన సాకారం చేశారు. ఇదంతా రాత్రికి రాత్రి జరగలేదు. 1999 జులై 9న ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నచంద్రబాబు హంద్రీనీవాకు శంకుస్థాపన చేశారు. 2014- 19 మధ్య గతేడాది నుంచి నేటి వరకు ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై నిధుల ఖర్చు చేయడం వల్ల నేడు కృష్ణాజలాలు చిత్తూరు జిల్లాలో చివరి ఆయకట్టు భూములకు చేరాయి. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు గ్రహణం పట్టించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఈ సీజన్‌లో ఎలాగైనా నీళ్లు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో పనుల్లో వేగం పెంచారు. రికార్డు స్థాయిలో వందరోజుల్లోనే మెయిన్ కెనాల్ విస్తరణ, లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేసి ప్రధాన కాలువ సామర్థ్యాన్ని 3,850 క్యూసెక్కులకు పెంచారు. చివరికి కుప్పంకు జలకళ వచ్చింది. 

