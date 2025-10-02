LIVE: విజయవాడలో ఖాదీ సంత కార్యక్రమం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - KHADI SANTHA PROGRAM LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 6:07 PM IST

CM Chandrababu Participated in Khadi Santha Program Live: విజయవాడ ఖాదీ సంత కార్యక్రమంలో కొనసాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఖాదీ సంతలో స్వదేశీ వస్తువులను, ఖాదీ ఇండియా స్టాళ్లు పరిశీలించి ఫొటో ఎగ్జిబిషన్‌ తిలకించారు. ఖాదీ సంత స్టాళ్ల గురించి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ సీఎంకు వివరించారు. స్వదేశీ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న మహనీయుల ఫొటోలతో ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించారు. అక్కడ స్టాళ్ల వద్ద చేతి వృత్తుల కళా కారులతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడి వాటి వివరాల గురించి అడిగి తెలుసు కున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఖాదీ సంతలో రాట్నం తిప్పి దారం వడికారు. ఈ సందర్భంగా ఖాదీ సంతలో రాట్నం తిప్పి దారం వడికారు. ఇంకా ఈ కార్య క్రమంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, పీవీ సింధు, గద్దె రామ్మో హన్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విజయవాడలో జరుగుతున్న ఖాదీ సంత కార్యక్రమం ప్రత్యక్షప్రసారంలో చూద్దాం..                                               

