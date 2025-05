Updated : May 14, 2025 at 12:13 PM IST

Published : May 14, 2025 at 12:05 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Chandrababu at Tech AI 2.0 Conclave in Vijayawada : విజయవాడలో పశు సంవర్థక శాఖ - టెక్ AI 2.0 కాన్‌క్లేవ్​లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సీఎం చంద్రబాబు ఏఐపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. అందులో భాగంగా మంగళవారం సచివాలయంలో ఆదాయార్జన శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరిగేందుకు గత 30 ఏళ్ల ఫలితాల ఆధారంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదాయార్జన శాఖలను ఆదేశించారు. ఇందుకు ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ సేవలను విస్తృతంగా ఉపయోగించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి శాఖకు ఏఐ బృందం తప్పకుండా ఉండాలన్నారు. పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఏఐ టూల్‌ ద్వారా సేవలందించేలా 3 నెలల్లోగా ఏఐ ఆధారిత పన్నుల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. కర్ణాటక, తమిళనాడుల్లో రవాణా శాఖ ఆదాయం పెరుగుతుంటే, రాష్ట్రంలో ఎందుకు తక్కువగా వస్తుందో పరిశీలించి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. నెలవారీ లక్ష్యాలు అధిగమించేలా ఆదాయార్జన శాఖలు ప్రయత్నించాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం విజయవాడలో పశు సంవర్థక శాఖ - టెక్ AI 2.0 కాన్‌క్లేవ్​లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం. CM Chandrababu at Tech AI 2.0 Conclave in Vijayawada : విజయవాడలో పశు సంవర్థక శాఖ - టెక్ AI 2.0 కాన్‌క్లేవ్​లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సీఎం చంద్రబాబు ఏఐపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. అందులో భాగంగా మంగళవారం సచివాలయంలో ఆదాయార్జన శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరిగేందుకు గత 30 ఏళ్ల ఫలితాల ఆధారంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదాయార్జన శాఖలను ఆదేశించారు. ఇందుకు ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ సేవలను విస్తృతంగా ఉపయోగించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి శాఖకు ఏఐ బృందం తప్పకుండా ఉండాలన్నారు. పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఏఐ టూల్‌ ద్వారా సేవలందించేలా 3 నెలల్లోగా ఏఐ ఆధారిత పన్నుల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. కర్ణాటక, తమిళనాడుల్లో రవాణా శాఖ ఆదాయం పెరుగుతుంటే, రాష్ట్రంలో ఎందుకు తక్కువగా వస్తుందో పరిశీలించి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. నెలవారీ లక్ష్యాలు అధిగమించేలా ఆదాయార్జన శాఖలు ప్రయత్నించాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం విజయవాడలో పశు సంవర్థక శాఖ - టెక్ AI 2.0 కాన్‌క్లేవ్​లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం.

Last Updated : May 14, 2025 at 12:13 PM IST