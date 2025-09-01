LIVE: రాజంపేటలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రజా వేదిక సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU VISIT TO RAJAMPET
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 1, 2025 at 2:22 PM IST
CM Chandrababu Visit to Rajampet: అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లను లబ్ధిదారులకు అందించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ముఖ్యమంత్రి విచ్చేశారు. ప్రస్తుతం లబ్ధిదారులతో ప్రజా వేదికలో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు రాజంపేట మండలం మునక్కాయలవారిపల్లెకు చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు, దివ్యాంగురాలు సుమిత్రమ్మకు పింఛన్ డబ్బులు అందజేశారు. ఆమె ఇంటికి ఎలాంటి సౌకర్యం రహదారి లేకపోవడంతో రాత్రికి రాత్రే రహదారులు రోడ్డు వేశారు. ఆమెను పరామర్శించి మరింత భరోసా కల్పించే విధంగా సీఎం చర్యలు తీసుకున్నారు. అక్కడ నుంచి బోయినపల్లి గ్రామంలోని దోబీ ఘాట్ను సీఎం సందర్శించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, పార్టీ నాయకులందరూ పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేశారు. రాజంపేట నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా చమర్తి జగన్మోహన్ రాజును ఇటీవలే ప్రకటించిన మూడు రోజులకే సీఎం ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు. కూటమీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత తొలిసారి సీఎం రాజంపేటకు విచ్చేశారు. ప్రస్తుతం పింఛన్ డబ్బుల పంపిణీ అనంతరం ప్రజా వేదిక సభలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం.