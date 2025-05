Updated : May 21, 2025 at 2:10 PM IST

Published : May 21, 2025 at 2:02 PM IST

CM Chandrababu Visit Kuppam Live: చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. కుప్పంలో ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ జాతర సందర్భంగా సీఎం పర్యటన కుప్పం వచ్చారు. ఈ జాతరకు సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారం కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సోదరి, శ్రీప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ అమ్మవారి జాతరలో భాగంగా మంగళవారం అమ్మవారి శిరస్సుకు కండ్ల తెర తొలగించి పట్టణ వీధుల్లో ఊరేగించారు. ముందుగా పాతపేటలోని చెరువుకట్ట పెద్దబావి వద్దకు అమ్మవారి శిరస్సును పల్లకీపై ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. పెద్దబావిలో ఎమ్మెల్సీ కంచర్ల శ్రీకాంత్, జాతర కమిటీ ఛైర్మన్‌ రవిచంద్రబాబు పచ్చిగరిగెకు పూజలు చేసి అమ్మవారి సన్నిధికి తీసుకొచ్చారు. అనంతరం అమ్మవారికి నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయంలో బుధవారం అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఏడాదికోసారి మాత్రమే లభించే అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనం చేసుకునేందుకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తరలిరానున్నారు. అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హాజరై అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం.

