CRDA Headquarters Inauguration Live : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టాక రాజధానిలో తొలి అధికారిక భవనం ప్రారంభోత్సవం అయ్యింది. సీడ్‌ యాక్సిస్ రోడ్డును ఆనుకుని రాయపూడి-లింగాయపాలెం మధ్యలో రాజధాని కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహించనున్న మొదటి పాలనా భవనం సీఆర్‌డీఏ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అమరావతిని ప్రతిబింబించేలా A అక్షరం ఎలివేషన్‌తో రూపొందిన ఈ భవన ప్రారంభ ముహూర్తం ఉదయం 9గంటల 54 నిమిషాలకు ఖరారైంది. ప్రారంభోత్సవానికి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, రైతులు హాజరయ్యారు. 

రాజధాని నిర్మాణ పనులన్నీ ఇకపై అమరావతి కేంద్రంగానే ప్రభుత్వం పర్యవేక్షించనుంది. ప్రజారాజ‌ధానిలో పాల‌నా సౌల‌భ్యం కోసం అన్ని HODలు ఒకే చోట ప్రజ‌లంద‌రికీ అందుబాటులో ఉండేలా స‌రికొత్త హంగుల‌తో భవనాలను నిర్మించారు. మొత్తం 4.32 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో G ప్లస్ 7 భవనంలో 3 లక్షల 7వేల 326 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణం పూర్తయింది. ఈ విస్తీర్ణంలో ప్రధాన భ‌వ‌నం 0.73 ఎకరాలు, గ్రీన్ జోన్ 0.88 ఎకరాలు, పార్కింగ్ ప్రాంతం 1.36 ఎకరాలు ఓపెన్ స్పేస్ 0.96 ఎకరాలు, STPని 0.39 ఎకరాల్లో నిర్మాణం చేశారు. 

