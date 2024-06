CM Chandrababu Completed on Allotment of Departments to Ministers : మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే కసరత్తు దాదాపు పూర్తి చేశారు. గురువారం ఆయన తిరుపతి నుంచి అమరావతికి తిరిగి వచ్చాక ఎవరికి ఏ శాఖలు కేటాయించిందీ ప్రకటించనున్నారు. జనసేనకు కీలక శాఖలు కేటాయించనున్నారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ఉపముఖ్యమంత్రిని చేయడంతోపాటు కీలకమైన పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ, పర్యావరణ శాఖలు కేటాయించనున్నట్లు తెలిసింది.

నాదెండ్ల మనోహర్‌కు పౌర సరఫరాల శాఖ, కందుల దుర్గేష్‌కు పర్యాటకం, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖను కేటాయించనున్నట్టు పార్టీ వర్గాల వారు చర్చించుకుంటున్నారు. పవన్‌ కల్యాణ్​ కోరిక మేరకే గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న శాఖను కేటాయించినట్లు సమాచారం. లోకేశ్‌కు కూడా కీలక శాఖను కేటాయించనున్నట్టు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తం 24 మంత్రుల్లో ఎవరికి ఏ శాఖ వరించనుందో అని రాజకీయ నాయకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. కేబినెట్​ బెర్తుల్లో ఎవరికి ఏ శాఖ కేటాయించునున్నారో అని అటు నాయకులు, ఇటు ప్రజల్లో తీవ్ర స్థాయిలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.