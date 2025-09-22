LIVE: విశాఖలో ఈ-గవర్నెన్స్ సదస్సుకు హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM ATTEND E GOVERNANCE CONFERENCE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 10:54 AM IST
Updated : September 22, 2025 at 11:27 AM IST
CM Chandrababu attended E-Governance Conference in Visakhapatnam : విశాఖలో రెండు రోజులపాటు నిర్వహించే జాతీయ ఈ-గవర్నెన్స్ సదస్సును సీఎం చంద్రబాబు ఈ రోజు ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం విజయవాడ నుంచి ఉదయం బయలుదేరి సీఎం విశాఖకు వెళ్లారు. విశాఖ నుంచి మళ్లీ మధ్యాహ్నం అమరావతికి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. వ్యవసాయ రంగంపై శాసనసభలో నిర్వహించే లఘు చర్చలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. అనంతరం విజయవాడలోని వరుణ్ గ్రూప్ డైమండ్ జూబ్లీ కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరవుతారు. ఇంక ఈ సదస్సులో 28వ ఈ-గవర్నెన్స్ జాతీయ సదస్సును ప్రారంభింతారు. అలానే డిజిటల్ ఏపీ సంచికను ఆవిష్కరించారు. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వశాఖ, ఏపీ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా సదస్సు నిర్వహిస్తుంది. 'సివిల్ సర్వీస్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్' థీమ్తో సదస్సు జరుగుతుంది. ఇంక ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, పౌరసేవలు, అగ్రి-స్టాక్ వంటి అంశాలపై ఈ సదస్సులో చర్చ జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా జాతీయ ఈ-గవర్నెన్స్ సదస్సు ప్రత్యక్షప్రసారం.