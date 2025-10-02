LIVE: విజ‌య‌వాడలో ద‌స‌రా ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - DUSSEHRA CELEBRATIONS IN VIJAYAWADA

Dussehra Celebrations in Vijayawada Live: విజ‌య‌వాడలో ద‌స‌రా కార్నివాల్ వాక్ ఘ‌నంగా ప్రారంభమైంది. కార్నివాల్‌కు ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ద‌స‌రా కార్నివాల్ వాక్​లో అమ్మవారి ఊరేగింపు ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచింది. 40కి పైగా క‌ళా బృందాలు, 3 వేల మంది క‌ళాకారుల‌తో మెగా కార్నివాల్ వాక్ సాగింది. బంద‌ర్ రోడ్డులో ఇందిరా గాంధీ మున్సిప‌ల్ స్టేడియం నుంచి బెంజ్ స‌ర్కిల్ వ‌ర‌కు కార్నివాల్ వాక్ చేపట్టారు. సాంప్రదాయం–ఆధునికత కలగలిపిన ప్రత్యేక వేషధార‌ణ‌ ప్రదర్శనలు కార్నివాల్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. విజ‌య‌వాడ బంద‌ర్ రోడ్ సాంస్కృతిక వైభవం, వినోదం, ఉత్సాహానికి వేదికగా మారింది. పర్యాటక రంగానికి, స్థానిక కళలకు, క‌ళాకారులకు ఈ కార్నివాల్ కొత్త ఊపు తెచ్చింది. విజయవాడ ఉత్సవ్‌లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కార్నివాల్‌కు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. ద‌స‌రా కార్నివాల్ వాక్​ను తిల‌కించేందుకు న‌గ‌ర‌వాసులు, ప‌ర్యాట‌కులు భారీగా త‌ర‌లివ‌చ్చారు. గిన్నీస్ బుక్​లో చోటు దక్కించుకోవటమే లక్ష్యంగా కార్నివాల్ నిర్వహణ సాగింది.

