Updated : May 10, 2025 at 7:06 PM IST

Published : May 10, 2025 at 6:44 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Chandrababu And Deputy CM Pawan Kalyan Meets Governor : గవర్నర్‌ అబ్దుల్ నజీర్‌తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సాయంత్రం భేటీ అయ్యారు. భారత్-పాక్ ఉద్రిక్తతలపై గవర్నర్‌తో చర్చించారు. ఏపీలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన చర్యలపై వివరించారు. రాష్ట్రంలోని ముఖ్య నగరాల్లో తీసుకుంటున్న భద్రతా చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు గవర్నర్‌కి వివరించారు. ఈ భేటీలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సైతం ఉన్నారు. ఇప్పటికే భారత్-పాక్ ఉద్రిక్తత నేపథ్యంలో తిరుపతి విమానాశ్రయంలో సీఐఎస్‍ఎఫ్‍ దళాలు మాక్‍ డ్రిల్‍ నిర్వహించాయి. అలాగే రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆపరేషన్‍ సిందూర్‍ నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా రేణిగుంట విమానాశ్రయంలో భద్రతా బలగాలు మాక్‍ డ్రిల్‍ చేశాయి. అనుకోని ఘటనలు జరిగినప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలో సన్నద్ధమయ్యేలా మాక్‍ డ్రిల్‍ చేపట్టారు. భద్రతా పరంగా అనుసరించాల్సిన వ్యూహలను సీఐఎస్‍ఎఫ్‍ దళాలు అనుసరించాయి. విమానాశ్రయ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను తనిఖీలు చేశారు. ఉగ్రవాదుల దాడులు జరిగితే ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, అనుసరించాల్సిన విధానాలపై మాక్‍ డ్రిల్‍ చేపట్టారు. సీఐఎస్‍ఎఫ్‍ అసిస్టెంట్‍ కమాడెంట్‍ బహుదూర్‍ నేతృత్వంలో భద్రతా బలగాలు ఈ మాక్‍ డ్రిల్‍ చేపట్టాయి. ప్రస్తుతం గవర్నర్‌ అబ్దుల్ నజీర్‌తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం. CM Chandrababu And Deputy CM Pawan Kalyan Meets Governor : గవర్నర్‌ అబ్దుల్ నజీర్‌తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సాయంత్రం భేటీ అయ్యారు. భారత్-పాక్ ఉద్రిక్తతలపై గవర్నర్‌తో చర్చించారు. ఏపీలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన చర్యలపై వివరించారు. రాష్ట్రంలోని ముఖ్య నగరాల్లో తీసుకుంటున్న భద్రతా చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు గవర్నర్‌కి వివరించారు. ఈ భేటీలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సైతం ఉన్నారు. ఇప్పటికే భారత్-పాక్ ఉద్రిక్తత నేపథ్యంలో తిరుపతి విమానాశ్రయంలో సీఐఎస్‍ఎఫ్‍ దళాలు మాక్‍ డ్రిల్‍ నిర్వహించాయి. అలాగే రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆపరేషన్‍ సిందూర్‍ నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా రేణిగుంట విమానాశ్రయంలో భద్రతా బలగాలు మాక్‍ డ్రిల్‍ చేశాయి. అనుకోని ఘటనలు జరిగినప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలో సన్నద్ధమయ్యేలా మాక్‍ డ్రిల్‍ చేపట్టారు. భద్రతా పరంగా అనుసరించాల్సిన వ్యూహలను సీఐఎస్‍ఎఫ్‍ దళాలు అనుసరించాయి. విమానాశ్రయ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను తనిఖీలు చేశారు. ఉగ్రవాదుల దాడులు జరిగితే ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, అనుసరించాల్సిన విధానాలపై మాక్‍ డ్రిల్‍ చేపట్టారు. సీఐఎస్‍ఎఫ్‍ అసిస్టెంట్‍ కమాడెంట్‍ బహుదూర్‍ నేతృత్వంలో భద్రతా బలగాలు ఈ మాక్‍ డ్రిల్‍ చేపట్టాయి. ప్రస్తుతం గవర్నర్‌ అబ్దుల్ నజీర్‌తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం.

Last Updated : May 10, 2025 at 7:06 PM IST