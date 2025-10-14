ETV Bharat / Videos

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 11:29 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 12:14 PM IST

1 Min Read
AP Government MoU Program with Google LIVE : గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ సీఈవో థామస్‌ కురియన్‌తో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. దిల్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో కేంద్రమంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్‌, అశ్వినీ వైష్ణవ్‌, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విశాఖపట్నంలో 1 గిగావాట్‌ హైపర్‌ స్కేల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం గూగుల్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుంది. వైజాగ్‌ను ఏఐ సిటీగా మార్చేందుకు పునాది వేసే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గూగుల్‌ సుమారు 10 బిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. 

వైజాగ్‌ను ఏఐ సిటీగా మార్చేందుకు పునాది వేసే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గూగుల్‌ సుమారు 10 బిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఆసియాలో ఆ సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తున్న అతి పెద్ద ప్రాజెక్టు ఇదే. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 2028-32 మధ్య రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తికి ఏటా రూ.10,518 కోట్లు సమకూరుతుందని, 1,88,220 ఉద్యోగాల కల్పనకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని అంచనా. గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ ఆధారిత కార్యక్రమాల ద్వారా ఏటా రూ.9,553 కోట్ల చొప్పున ఐదేళ్లలో రూ.47,720 కోట్ల ఉత్పాదకత జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

TAGGED:

GOOGLE MEET IN DELHI
GOOLE CLOUD CEO AI
GOOGLE CLOUD CEO
గూగుల్ క్లౌడ్‌ సీఈవోతో సీఎం భేటీ
GOOGLE CLOUD CEO MEET LIVE

