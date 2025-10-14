LIVE : గూగుల్తో ఎంఓయూ కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి , మంత్రి లోకేశ్ : ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GOOGLE CLOUD CEO MEET LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 11:29 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 12:14 PM IST
AP Government MoU Program with Google LIVE : గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో థామస్ కురియన్తో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. దిల్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో కేంద్రమంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్వినీ వైష్ణవ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విశాఖపట్నంలో 1 గిగావాట్ హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గూగుల్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుంది. వైజాగ్ను ఏఐ సిటీగా మార్చేందుకు పునాది వేసే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గూగుల్ సుమారు 10 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది.
వైజాగ్ను ఏఐ సిటీగా మార్చేందుకు పునాది వేసే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గూగుల్ సుమారు 10 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఆసియాలో ఆ సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తున్న అతి పెద్ద ప్రాజెక్టు ఇదే. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 2028-32 మధ్య రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తికి ఏటా రూ.10,518 కోట్లు సమకూరుతుందని, 1,88,220 ఉద్యోగాల కల్పనకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని అంచనా. గూగుల్ క్లౌడ్ ఆధారిత కార్యక్రమాల ద్వారా ఏటా రూ.9,553 కోట్ల చొప్పున ఐదేళ్లలో రూ.47,720 కోట్ల ఉత్పాదకత జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
