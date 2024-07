స్థలం కోసం ఇరువర్గాల ఘర్షణ - ముగ్గురికి గాయాలు - Clash For Land Issue

Clash Between Two Categories For Land Issue in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం వెన్నేదేవి గ్రామంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. రెండు ఇళ్ల మధ్య ఉన్న స్థలం కోసం సొంత బంధువులైన రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం నెలకొంది. స్థలం కోసం వాళ్లు ఒకరిపై మరొకరు కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేసుకున్నారు. ఈ దాడిలో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని స్థానికులు సత్తెనపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితులు వైద్యశాలలో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు.

స్థానికుల సమాచారం అందించడంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టి గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. అసలు ఆ స్థలం ఎవరిది ఎందుకు వాళ్లు ఒకరిపై ఒకరు దాడికి పాల్పడ్డారు అనే విషయాలపై పోలీసులు స్థానికులను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.