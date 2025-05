Updated : May 7, 2025 at 4:30 PM IST

Published : May 7, 2025 at 4:12 PM IST

Defence Mock Drill in Hyderabad Live : పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ - పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బుధవారం మే7న, దేశవ్యాప్తంగా సివిల్ మాక్‌ డ్రిల్స్‌ నిర్వహణకు కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం విదితమే. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​లో డిఫెన్స్​ మాక్​డ్రిల్​ ఏర్పాటు చేశారు. సరిగ్గా 54 ఏళ్ల క్రితం అంటే 1971లో భారత్ ​- పాక్ మధ్య యుద్ధం జరిగింది. అప్పుడు మన దేశవ్యాప్తంగా మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. అంతకంటే ముందు 1962లో భారత్​-చైనా యుద్ధం జరిగింది. అప్పుడు అసోంలో మాక్​ డ్రిల్ నిర్వహించారు. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు మాక్​ డ్రిల్​ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్ని కూడళ్లు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో సైరన్లు మోగాయి. వీటిపై బంజారాహిల్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షించారు. సైరన్ మోగగానే ప్రజలంతా బహిరంగ ప్రాంతాల నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని, సమాచారం కోసం టీవీ, రేడియో, ప్రభుత్వం యాప్​లను వినియోగించుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు. ఇంట్లో ఉన్నవారు ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు, లైట్లు, గ్యాస్ స్టవ్​లు ఆపాలని సూచించారు. హైదరాబాద్​లో మాక్​ డ్రిల్​ జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

