ఆడుకుంటూ బోరుబావిలో పడిన బాలిక- చివరకు ఏమైందంటే?

Child Fell Into Borewell in Krishna District: ఆడుకుంటూ వెళ్లి ఇంటి ఆవరణలో తవ్వుకున్న బోరుబావిలో బాలిక ప్రమాదవశాత్తు పడిన (Child Fell Into Borewell) ఘటన కృష్ణా జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు కొన్ని గంటల పాటు తీవ్రంగా శ్రమించి ఆ బాలిక ప్రాణాలను కాపాడారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని పమిడిముక్కల మండలం పెనుమత్స గ్రామంలో 12 సంవత్సరాల బాలిక ఆడుకుంటూ ఇంటికోసం తవ్విన బోరు బావిలో పడిపోయింది. ఈ విషయం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఆ పాపను యటకు తీయడానికి గ్రామస్థులు తీవ్రంగా కృషి చేశారు.

గ్రామంలోని ఇంటి యజమాని ఇంటి ప్రహరీ నిర్మాణం కోసం తీసిన బోరులోబావి తవ్వాడు. ఆ బోరు ఖాళీ ప్రదేసంలో ఉండటంతో బాలిక ఆడుకుంటూ వెళ్లి చూసుకోకుండా అందులో పడిపోయింది. గమనించిన గ్రామస్థులు అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గ్రామస్థుల సాయంతో జేసీబీతో సమాంతరంగా ఓ పెద్ద గొయ్యిని తవ్వి కొన్ని గంటల పాటు శ్రమించి చిన్నారిని బయటకు తీశారు. బాలిక తీవ్ర అస్వస్థతకు గురికావడంతో అంబులెన్సులో స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం బాలిక ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.