కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - ELECTION COMMISSION OF INDIA
Published : August 17, 2025
Updated : August 17, 2025 at 4:33 PM IST
Election Commission of india Pressmeet Voter List : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. లోక్సభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ ఇటీవల వోట్ చోరీ అంశాన్ని పెద్ద ఎత్తున లేవనెత్తగా ఊహించని స్థాయిలో స్పందన వచ్చింది. వివిధ రాష్ట్రాలలోని పలు ఘటనలను రాహుల్ గాంధీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. దీనిపై సమాధానం చెప్పాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ను కోరారు. దొంగ ఓట్లతో బీజేపీ సీట్లు గెలిచిందని పలు విమర్శలు చేశారు. "రాజ్యాంగం ప్రకారం పౌరులంతా స్వచ్ఛందంగా ఓటు వేయవచ్చు. ఎన్నికల సంఘానికి ఎలాంటి భేదభావాలు ఉండవు. అన్ని పార్టీలను మేం సమానంగా చూస్తాం. ఓటుహక్కు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకోకుండా ఓటుహక్కు ఎలా వస్తుంది?. ఓటరు జాబితాను బూత్ లెవెల్లోనే ప్రతి పార్టీ చూసుకుంటుంది" అని ఎలక్షన్ కమిషన్ పేర్కొంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం మీకోసం వీక్షించండి.
