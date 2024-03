ఉరవకొండలో ఇంటింటికి వైఎస్సార్సీపీ స్టిక్కర్లు - నేతలపై పోలీసు కేసు నమోదు - Case Registered on YSRCP Leaders

Uravakonda PS Case Filed On YSRCP Leaders: వైనాట్ 175 అంటూ కనిపించిన ప్రతి చోటా వైఎస్సార్సీపీ స్టిక్కర్లు (Stickers) అంటించుకుంటూ వెళ్తున్న అధికార పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఎన్నికల నియమావళి ఉల్లంఘనలపై (Election Code Violation) పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు నమోదు అయింది. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో ఇంటింటికీ వైఎస్సార్సీపీ (YSRCP) స్టిక్కర్లు అంటించిన అధికార పార్టీ నాయకులపై కేసు నమోదైంది.

Campaign of YSRCP MLA candidate Visweswara Reddy: వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి విశ్వేశ్వరరెడ్డి 11వ వార్డులో ఎన్నికల ప్రచారం (Election Campaign) నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇంటింటికీ వైఎస్సార్సీపీ స్టిక్కర్లు అంటించినట్లు ఈటీవీ - ఈనాడులో (ETV Eenadu Articles) కథనాలు వచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన ఎమ్​పీడీఓ (MPDO) అమృత్‌ రాజ్‌ ఉరవకొండ పోలీసు స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఉరవకొండ పోలీసు స్టేషన్ లో పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై కేసు నమోదు చేశారు.