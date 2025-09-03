LIVE : ఎమ్మెల్సీ కవిత మీడియా సమావేశం - MLC KAVITHA LIVE IN HYDERABAD

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 1:01 PM IST

1 Min Read
MLC Kavitha Live : భారత రాష్ట్ర సమితి సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ కుమార్తె ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఈ మేరకు బీఆర్​ఎస్​ ప్రధాన కార్యదర్శులు సోమ భరత్​కుమార్​, టి. రవీందర్​రావు పేరిట ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇటీవల కాలంలో కవిత ప్రవర్తిస్తున్న తీరు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్​ఎస్​కి నష్టం కలిగించేలా ఉన్నాయని, అధిష్ఠానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేస్తూ అధినేత కేసీఆర్​ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్​ చేసిన వెంటనే బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులు ఆమెపై మాటల యుద్ధానికి దిగారు. ఇప్పుడు కవిత హైదరాబాద్​లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ సస్పెండ్​ చేయడంపై మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు.
September 3, 2025 at 1:01 PM IST

TAGGED:

LIVEMLC KAVITHA LIVEకవిత మీడియా సమావేశంMLC KAVITHA LIVE IN HYDERABAD

