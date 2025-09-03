LIVE : ఎమ్మెల్సీ కవిత మీడియా సమావేశం - MLC KAVITHA LIVE IN HYDERABAD
September 3, 2025
Updated : September 3, 2025 at 1:01 PM IST
MLC Kavitha Live : భారత రాష్ట్ర సమితి సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శులు సోమ భరత్కుమార్, టి. రవీందర్రావు పేరిట ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇటీవల కాలంలో కవిత ప్రవర్తిస్తున్న తీరు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్కి నష్టం కలిగించేలా ఉన్నాయని, అధిష్ఠానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ అధినేత కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన వెంటనే బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆమెపై మాటల యుద్ధానికి దిగారు. ఇప్పుడు కవిత హైదరాబాద్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సస్పెండ్ చేయడంపై మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు.
September 3, 2025