BRS MLC Kavitha Live : తెలంగాణ జాగృతి నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. నూతన కార్యాలయాలన్ని సంస్థ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత, భర్త అనిల్​తో కలిసి ప్రారంభించారు. బంజారాహిల్స్ లోని తన నివాసం పక్కనే నూతన కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఆఫీస్ అశోక్​నగర్​లో ఉండేంది. నూతన కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా కవిత ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణ జాగృతి నేతలు, కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. ఇటీవల పార్టీలో సరళిపై కవిత గతంలో రాసిన ఉత్తరం వెలుగులోకి రావడం, దానిపై రాజకీయంగా చర్చ జరగడం, తరువాత కవిత మీడియా సమావేశాలతో వాతావరణం కాస్త గరంగరంగా ఉంది. పార్టీని బీజేపీలో కలిపేందుకు కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఇటీవల ఆమె ఆరోపించారు. కవిత వేరే పార్టీ పెడుతోందని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ్టి నూతన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవానికి ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. అయితే తాను కొత్త పార్టీ పెట్టడం లేదని కవిత ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం కవిత మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.. లైవ్​లో చూద్దాం.

