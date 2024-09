BRS leaders meet at the residence of MLA Arekapudi Gandhi live : ఎమ్మెల్యేలు పాడి కౌశిక్​ రెడ్డి, అరికెపూడి గాంధీ పరస్పర సవాళ్లతో తెలంగాణ రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. హైదరాబాద్​లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నేడు ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ ఇంట్లో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు భేటీ నిర్వహించారు. శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ భేటీగా బీఆర్​ఎస్​ తెలిపింది. శంభీపూర్​ రాజు ఇంటి నుంచి నేతలు బయల్దేరారని బీఆర్​ఎస్​ ప్రకటించింది. ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే కౌశిక్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు రాకుండా ఎమ్మెల్యేలు అరికెపూడి గాంధీ, కౌశిక్​రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్​రాజు ఇళ్ల వద్ద పోలీసులు మోహరించారు. అలాగే ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్​రాజు నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీఆర్​ఎస్​ నేతలు, కార్యకర్తలను ముందస్తు అరెస్టు చేశారు. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి ఇంటి వద్ద బాలానగర్​ డీసీపీ భద్రతా ఏర్పాట్లును పర్యవేక్షించారు. ఆల్విన్​ కాలనీ, వివేకానందనగర్​, హైదర్​నగర్​లో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు గృహ నిర్బంధించారు. శంభీపూర్​ రాజు ఇంటి వద్దకు నాయకులు, కార్యకర్తలు తరలివస్తున్నారు.

