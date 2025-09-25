LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు- చిన్నశేష వాహనసేవ -ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIRUMALA BRAHMOTSAVAM LIVE

Tirumala Brahmotsavam Chinna Sesha Vahana Seva LIVE : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కన్నుల పండువగా తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. నేడు చిన్నశేషవాహనం, హంసవాహనంపై శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. స్వామివారి వైభవాన్ని దర్శించుకునేందుకు భక్తకోటి జనం తరలివచ్చారు. టీటీడీ ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. బుధవారం సాయంత్రం 5.43 నుంచి 6.15 గంటల మధ్య మీనలగ్న శుభముహూర్తంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని వేదమంత్రోచ్చారణలు, మంగళవాయిద్యాల మధ్య శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు.

అంతకుముందు గరుడపటాన్ని ఊరేగించి బ్రహ్మాది దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్ప స్వామి సమక్షంలో ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేశారు. వేణుగోపాల దీక్షితులు కంకణభట్టర్‌గా వ్యవహరించారు. తిరుమల పరిసరాల్లో కళా ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. పెద్దశేష వాహనం ముందు కళాకారుల ప్రదర్శనలు అలరించాయి. అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో కళాకారులు భక్తులకు నయనానందాన్ని కలిగించారు. టీటీడీ ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ఆధ్వర్యంలో 28 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళా బృందాల్లోని 293 మంది కళాకారులు ప్రదర్శనలిచ్చారు. నేడు ఉదయం 8-10 గంటల వరకు చిన్నశేష వాహనసేవ, రాత్రి 7-9 గంటల వరకు హంసవాహన సేవ జరగనుంది. ప్రస్తుతం స్వామివారి చిన్నశేష వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

TIRUMALA BRAHMOTSAVAMతిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలుBRAHMOTSAVAM TIRUMALA 2025CHINNA SESHA VAHANA SEVATIRUMALA BRAHMOTSAVAM LIVE

