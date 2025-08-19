నల్లమల అడవులకు సరికొత్త సొబగులు - వర్షాలతో కనువిందు చేస్తున్న అందాలు - BEAUTY OF NALLAMALA FOREST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 4:33 PM IST

1 Min Read

Beauty of Nallamala Forest in Nandyal District: నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు- దోర్నాల మధ్య NH-346 మార్గంలో నల్లమల అందాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో నల్లమల సరికొత్త సొబగులు సంతరించుకుంది. కొండ అంచులను తాకుతున్న మేఘాల దృశ్యాలు శ్రీశైల క్షేత్రానికి వెళ్లే పర్యాటకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్నాయి. వర్షాకాలంలో అదనపు అందాలతో సందర్శకులకు మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.  మలుపుల మధ్య వాహనాలు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరాయి. జోరు వానలతో కొండలపై నుంచి జాలువారుతున్న జలపాతం సందడి చేస్తోంది. నిత్యం దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వందలాది మంది పర్యాటకులు ఇక్కడకు వచ్చి అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వీటితోపాటు రోడ్డు పై నీరు జాలువారుతుంది. ప్రకృతి అందాలను సెల్ ఫోన్లలో నిక్షిప్తం చేసుకుంటున్నారు. శ్రీశైలానికి వెళ్లే పర్యాటకులు జలసవ్వళ్ల మధ్య సెల్ఫీలు దిగుతూ ఫుల్ జోష్​తో సంతోషంగా గడుపుతున్నారు. జలపాతపు వరద ఉద్ధృతి కారణంగా జాలువారే ప్రకృతి రమణీయమైన అందాలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

నల్లమల అడవిలో నైట్ స్టే - చిటపట చినుకుల నడుమ ‘జంగిల్‌ క్యాంప్‌’

అటు సాగర్‌ - ఇటు నల్లమల - కొండల నడుమ అందాల జలదృశ్యం

