LIVE : ఐదో రోజు బతుకమ్మ సంబురాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA FIFTH DAY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 5:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bathukamma Fifth Day Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఐదో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఐదో రోజు బతుకమ్మ వేడుకలు హనుమకొండలోని టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బతుకమ్మ చుట్టూ చేరి ఆటపాటలతో అలరిస్తున్నారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో జరిగే పండుగలో ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. రోజుకో విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.

బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఐదో రోజు బతుకమ్మను అట్ల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి అట్లు లేదా దోశలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఉదయం అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHUKAMMA FIFTH DAY LIVEBATHUKAMMA CELEBRATIONS IN TGBATHUKAMMA IN HANAMKONDAబతుకమ్మ సంబరాలు లైవ్BATHUKAMMA FIFTH DAY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.