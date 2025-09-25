LIVE : ఐదో రోజు బతుకమ్మ సంబురాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA FIFTH DAY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 25, 2025 at 5:27 PM IST
Bathukamma Fifth Day Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఐదో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఐదో రోజు బతుకమ్మ వేడుకలు హనుమకొండలోని టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బతుకమ్మ చుట్టూ చేరి ఆటపాటలతో అలరిస్తున్నారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో జరిగే పండుగలో ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. రోజుకో విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.
బతుకమ్మ వేడుకల్లో ఐదో రోజు బతుకమ్మను అట్ల బతుకమ్మగా పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి అట్లు లేదా దోశలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఉదయం అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మ ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.