LIVE : కరీంనగర్​​లో బతుకమ్మ సంబరాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 7:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bathukamma Day 7 Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఏడో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పండుగను తొమ్మిది రోజులు నిర్వహిస్తారు. వరంగల్​లో ఈ సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ బతుకమ్మ సంబరాల్లో ఏడో రోజును వేపకాయల బతుమ్మగా పిలుస్తారు. సకినాల పిండిని వేపకాయల్లా చేసి నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల ఆ పేరు వచ్చింది. దీనిలో భాగంగా మహిళలు అధిక సంఖ్యలో బతుకమ్మ చుట్టూ చేరి ఆట పాటలతో అలరిస్తారు. ఈ తొమ్మిది రోజులు జరిగే పండుగలో ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. రోజుకో విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచేరుల, పరికిణీలు, లంగా ఒణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మను ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.

Last Updated : September 27, 2025 at 7:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHUKAMMA DAY 7 LIVEBATHUKAMMA FESTIVAL SEVENTH DAYBATHUKAMMA LIVE FROM WARANGALవరంగల్​లో బతుకమ్మ సంబరాలుBATHUKAMMA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.