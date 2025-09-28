LIVE : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబురాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA FESTIVAL LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bathukamma Festival Day 8 Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఎనిమిదో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పండుగను తొమ్మిది రోజులు నిర్వహిస్తారు. ఎనిమిదో రోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బతుకమ్మ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. వరంగల్​లో బతుకమ్మ వేడుకలను మహిళా లోకం వేడుకగా జరుపుకుంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెన్నముద్దల బతుకమ్మను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. బతుకమ్మ చుట్టూ మహిళలు అంతా చేరి ఆట పాటలతో అలరిస్తున్నారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల జరిగే పండుగలో ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. రోజుకో విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచేరుల, పరికిణీలు, లంగా ఒణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా బతుకమ్మను ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHUKAMMA FESTIVALBATHUKAMMA FESTIVAL DAY 8BATHUKAMMA FESTIVAL CELEBRATIONSతెలంగాణలో బతుకమ్మ సంబురాలుBATHUKAMMA FESTIVAL LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

ఆటలపై ఆసక్తి ఉందా? - అయితే ఈ కోర్సులో చేరితే మెండుగా ఉపాధి అవకాశాలు

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.