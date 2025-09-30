LIVE : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబురాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA CELABRATIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 30, 2025 at 5:34 PM IST
Bathukamma Ninth Day Celabrations Live : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబరాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. తొమ్మిది రోజులు నిర్వహించే ఈ పండుగ నిన్ననే ముగిసినా కొన్ని చోట్ల ఇవాళ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ వద్ద తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు ఉత్సాహంగా జరుగుతున్నాయి. బతుకమ్మ చుట్టూ మహిళలు అంతా చేరి ఆట పాటలతో అలరిస్తున్నారు. తెలంగాణలో తొమ్మిది రోజులు జరిగే పండుగలో ఒక్కో రోజుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. రోజుకు ఒక విధంగా గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు. అమ్మవారికి రోజుకో ప్రత్యేక నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సాయంత్రం వేళ గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. చిన్నా పెద్ద మహిళలంతా కనువిందు చేసే పట్టుచీరలు, పరికిణీలు, లంగా ఓణీలను ధరించి అందంగా అలంకరించుకుని ఈ ఉత్సవాలకు హాజరవుతారు. ఆడపడుచులంతా ఒతుకమ్మను ఎత్తుకుని వీధుల గుండా సామూహికంగా నడిచే అద్భుత దృశ్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణ సంస్కృతి, సామరస్యానికి, సమైక్యతకు అద్దం పడుతుంది. ఈ ఉత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం.