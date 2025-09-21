LIVE : వేయిస్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA 2025 LIVE

Published : September 21, 2025 at 6:39 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 7:39 PM IST

Telangana Bathukamma 2025 Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూలపండుగ సందళ్లు మొదలయ్యాయి. హనుమకొండలోని వేయిస్థంభాల గుడిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైభవంగా బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహిస్తుంది. శనివారం నుంచి బతుకమ్మ సందళ్లు మొదలైపోయాయి. సోమవారం నుంచి పాఠశాలలకు సెలవులు ఉండటంతో స్కూల్స్​లో విద్యార్థులు బతుకమ్మ ఆడారు. ఇవాళ వరంగల్​ వేయిస్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మను ఆడుతున్నారు.

ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ : బతుకమ్మ మొదటిరోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అంటారు. కత్తితో కోసినా, నోటితో కొరికినా ఆ పూలు ఎంగిలి అయినట్లు భావిస్తారు అందుకే ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అయింది. సాయంత్రం ఎంగిలి పూల బతుకమ్మను ప్రారంభిస్తారు. నువ్వులు, బియ్యపుపిండి, పుట్నాలు ప్రసాదంగా పెట్టి నైవేధ్యం సమర్పిస్తారు. నువ్వుల్లో ఒమెగా-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్​, ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన పిండి పదార్థాలు, కార్పొహైడ్రేట్స్​, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందుకే నువ్వులను పవర్​హౌజ్​ అని పిలుస్తారు. నువ్వుల్లో ఐరన్​, జింక్​, థయమిన్​, ఇతర మినరల్స్​తోపాటు కాల్షియం, విటమిన్​-ఇ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. వాటికి బియ్యపు పిండి పట్నాలు కలిపి ప్రసాదంగా ఇస్తున్నారు. మొదటిరోజు బతుకమ్మ పండుగను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

