LIVE : వేయిస్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BATHUKAMMA 2025 LIVE
Published : September 21, 2025 at 6:39 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 7:39 PM IST
Telangana Bathukamma 2025 Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూలపండుగ సందళ్లు మొదలయ్యాయి. హనుమకొండలోని వేయిస్థంభాల గుడిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైభవంగా బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహిస్తుంది. శనివారం నుంచి బతుకమ్మ సందళ్లు మొదలైపోయాయి. సోమవారం నుంచి పాఠశాలలకు సెలవులు ఉండటంతో స్కూల్స్లో విద్యార్థులు బతుకమ్మ ఆడారు. ఇవాళ వరంగల్ వేయిస్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మను ఆడుతున్నారు.
ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ : బతుకమ్మ మొదటిరోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అంటారు. కత్తితో కోసినా, నోటితో కొరికినా ఆ పూలు ఎంగిలి అయినట్లు భావిస్తారు అందుకే ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అయింది. సాయంత్రం ఎంగిలి పూల బతుకమ్మను ప్రారంభిస్తారు. నువ్వులు, బియ్యపుపిండి, పుట్నాలు ప్రసాదంగా పెట్టి నైవేధ్యం సమర్పిస్తారు. నువ్వుల్లో ఒమెగా-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన పిండి పదార్థాలు, కార్పొహైడ్రేట్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందుకే నువ్వులను పవర్హౌజ్ అని పిలుస్తారు. నువ్వుల్లో ఐరన్, జింక్, థయమిన్, ఇతర మినరల్స్తోపాటు కాల్షియం, విటమిన్-ఇ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. వాటికి బియ్యపు పిండి పట్నాలు కలిపి ప్రసాదంగా ఇస్తున్నారు. మొదటిరోజు బతుకమ్మ పండుగను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.