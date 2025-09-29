LIVE : సరూర్​నగర్​ స్టేడియంలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - BATHUKAMMA CELEBRATIONS

Bathukamma Celebrations In Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగను ప్రభుత్వం హైదరాబాద్​లోని సరూర్​నగర్​ స్టేడియంలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది. మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో సంతోషంతో బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు. ఒకేసారి పది వేల మందితో బతుకమ్మ ఆడించి గిన్నిస్‌ రికార్డుల్లో స్థానం దక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. పది రోజుల క్రితమే తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్యర్యంలో రూపోందించి బతుకమ్మ పాటను విడుదల చేశారు. సరూర్‌నగర్‌ మున్సిపల్‌ స్టేడియం మహిళలు, చిన్నారులతో కలకలలాడుతుంది. సరూర్​నగర్​ స్టేడియం మైదానంలో 66.5 అడుగుల ఎత్తయిన బతుకమ్మను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. పది వేల మంది మహిళలు బతుకమ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ, పాటలు పాడుతుండగా గిన్నిస్‌ బుక్‌ ప్రతినిధులు వివరాలను నమోదు చేసుకుని ఫలితాన్ని ప్రకటిస్తారని గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ తెలిపింది. పోలీసు శాఖ సరూర్​నగర్​ స్టేడియం ప్రాంతంలో పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది. ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం కలగకుండా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆదివారం సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బతుకమ్మకుంటను పునఃప్రారంభించి బతుకమ్మ వేడుకలలో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే.

